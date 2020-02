Geen nieuwe datum voor afgeblazen concert Lana Del Rey

De zangeres moest haar concert annuleren omdat ze ziek is. ‘Sorry dat ik iedereen zo last minute moet teleurstellen maar de ziekte heeft mij totaal verrast en ik heb geen stem meer. De dokters hebben mij vier weken rust geadviseerd’, liet ze vandaag weten in een verklaring. ‘Ik vind het vreselijk om mensen teleur te stellen maar ik moet echt beter worden.’



Het was alweer even geleden dat Lana voor het laatst in Nederland was. Haar laatste concert was in 2013.