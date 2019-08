'Geen nieuwe Spider-Man-films meer in combinatie met The Avengers'

In 2016 verscheen Spider-Man (gespeeld door Tom Holland, red.) voor het eerst in het MCU, de doorlopende verhaallijn die in een aantal Marvel-films wordt verteld. Hij kreeg een rolletje in Captain America: Civil War. Hierna verschenen de box-office-knallers Spider-Man: Homecoming en Spider-Man: Far From Home. Deze films sleepten miljarden dollars binnen. Deze week stootte Spider-Man: Far From Home zelfs de James Bond-film Skyfall van de troon als film die bij filmstudio Sony het meest in het laatje bracht.