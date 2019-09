Geen nieuwe staatsieportretten voor bebaarde koning

Met zijn keuze voor een baard volgt de koning – al dan niet bewust – een advies op dat zijn idool, Golden Earring-frontman Barry Hay, hem vlak voor zijn 50ste verjaardag in deze krant schonk. Gevraagd naar adviezen voor de vorst van Nederland antwoordde de ongekroonde koning van de rock and roll destijds:



,,Ik heb foto’s bekeken van Willem-Alexanders voorvaderen en ik vond met name Willem III heel stoer qua uiterlijk. Zijn haar was niet je dat, maar hij had een goede baard en snor. Dat moet Willem-Alexander ook doen. Een baard en snor laten staan en dan bij die gasten van die hippe kapsalon in Rotterdam, Schorem, er iets moois van laten maken. Die gaan vast ‘s avonds een keer speciaal voor hem open, daar hoeft hij echt niet op zaterdagmiddag te zitten. Een goed onderhouden kort baardje, een krulsnor met wat pommade erin. Het haar van opzij opgeschoren en een klein, dapper kuifje erin.



Daarmee zou hij heel erg hip zijn, een koning om je tanden in te zetten. Als hij dan een interview geeft en hij zit een beetje met zijn duim en wijsvinger aan zijn baard, dan maakt hij een heel intelligente indruk. Het wordt er echt tijd voor. Want de koning is nu bijna 50, maar ziet er nog steeds uit als een boerenpummel.’’



Onze illustrator Mark Reijntjes bracht de tip van Hay in beeld.