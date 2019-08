Geen topclubs op gratis Fox Sports-zender: ‘Dan moet je een hekel aan je kijkers hebben’

Fox Sports had het al aangekondigd: niet alle wedstrijden van de topclubs zouden meer uitgezonden worden op het hoofdkanaal van de zender. Vervelend voor abonnees van KPN, omdat juist die maatschappij had aangekondigd dat Fox Sports 1 standaard in het tv-pakket zou komen. Kijkers hoeven niet langer geld te betalen om die zender te bekijken.



Het was in het eerste voetbalweekend dan ook een extra nare verrassing dat Fox besloot om zowel Ajax, PSV als Feyenoord op het tweede kanaal uit te zenden. In plaats van Vitesse - Ajax kreeg de de kijker op Fox Sports 1 FC Emmen tegen FC Groningen voorgeschoteld. Bij het duel van PSV was op de hoofdzender VVV-RKC te zien en tijdens de wedstrijd van Feyenoord was er zelfs helemaal geen andere voetbalpot gratis te bekijken.



Kijkers uitten hun ongenoegen op social media over de gang van zaken. VARA-journalist Norbert Pek schrijft: ,,KPN had goed nieuws: een gratis Fox Sports-zender voor iedereen! Gisteren zonden ze PSV en Ajax niet uit. Vandaag hadden ze in plaats van Feyenoord wat andere rotzooi. Wat moet je dan een hekel aan je kijkers hebben.” Die mening werd door verschillende andere twitteraars in andere - soms wat kleurrijker taalgebruik - geuit.