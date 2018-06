Geen zin in sport of Netflix? Zap verder!

National Geographic

Volledig scherm © National Geographic Tijdens het EK in Frankrijk twee jaar geleden merkte National Geographic dat de kijkcijfers toenamen en het martkaandeel groeide. ,,Tijdens grote sportevenementen als het WK en de Tour merken we dat een publiek dat minder met sport heeft, ons vaker weet te vinden'', vertelt een woordvoerder van de zender. ,,Daar spelen we op in de zomerperiode met speciale programma’s, mini-marathons en campagnes die een alternatief bieden.” De zegsman wijst op de campagne #stopmetplastic deze maand. ,,Die behelst een aantal documentaires over plasticvervuiling.”



In juli en augustus gaat de aandacht uit naar onderwerpen als natuur, geschiedenis en mysterie. ,,Met een mini-marathon van Wild Australia op 18 juli, een premièrespecial als Black Pharaoh: Empire of Gold (1 juli), nieuwe reeksen China From Above en Aerial Japan (vanaf 8 juli) en het jaarlijkse SharkFest. Daarmee hopen we een fijne uitvalsbasis te zijn voor de kijker die voorbij het voetbal en fietsen zapt.”

BBC First

Ineens was daar Barry Atsma op BBC First. Waar? Juist, BBC First bij Ziggo, het kanaal van comedy’s en dramaseries mét Nederlandse ondertiteling. Atsma speelt in Split, een serie waarin drie zussen als advocaten de hoofdrol vertolken. De reeks (op maandag) loopt tijdens de sportweken gewoon door, net als die van Howards End (dinsdag) en Snatch (donderdag). Nieuw de komende periode zijn de psychologische serie The Woman in White, dramareeks Next of Kin en Luther, een politieserie van BBC en BBC Amerika, met Golden Globe Award-winnaar Idris Elba (The Wire, Mandela: Long Walk To Freedom) in de hoofdrol.

TLC

TLC is de zender die we vooral kennen van het trouwprogramma Say Yes to the Dress, al jaren een publiekstrekker. Liefhebbers komen deze zomer nóg meer aan hun trekken, want vanaf 14 augustus verschijnt er een Nederlandse versie met Fred van Leer als presentator. De Rotterdamse stylist ('Een trouwjurk uitkiezen, dat is magisch!') is acht afleveringen te zien.

Maar er is meer dan trouwen en Van Leer: vanaf 5 juli komen Louisa & Rosanna terug, het transgenderstel dat baby Mikai verwelkomde. ,,Daarnaast hebben we vanaf 3 juli Tattoo Fixers On Holiday waarin de ergste vakantie-tattooblunders worden hersteld”, stelt Tatiana Lagewaard, programmadirecteur van Discovery Benelux, waar behalve TLC ook Discovery en Investigation Discovery zijn ondergebracht. De highlights op die zenders? Elke woensdag de vis-serie Deadliest Catch, vrijdag het nieuwe programma History In The Making (beide op Discovery). De indringende documentaire I Killed My Family When I Was 16 (Investigation Discovery) over de Spaanse José Rabadán, die zijn beide ouders en zijn jongere zusje met een samoeraizwaard doodde. ,,Een leuk weetje over Investigation Discovery”, glimlacht Lagewaard: ,,de gemiddelde kijktijd ligt daar op ongeveer negentig minuten. Kortom: het perfecte alternatief voor een voetbalwedstrijd.”

Viceland

De rauwe werkelijkheid, daar gaat het om bij Viceland. ,,We bieden ongecensureerde programma’s. Series en documentaires die bepaalde kanten in de samenleving belichten die je niet zo vaak zult zien. Niet met een mooie filter, maar hoe de wereld er echt uit ziet. Zo brengen we verschillende subculturen in beeld, zoals de tattoowereld met Needles & Pins en in Boxing’82 laten we Rotterdam zien door de ogen van ras-Rotterdammers. Het zijn persoonlijke verhalen die dicht bij de mensen staan en tegelijk grotere thema’s raken, zoals de saamhorigheid in Boxing’82.''

Vandaag begint de tweede reeks van Beerland. Daarin reist een jonge vrouw door Amerika op zoek naar unieke bierbrouwers. Andere specialiteiten de komende weken: Het Geldspel (donderdag), Slutever (woensdag) en I Love Muslim (1 juli). Op de dag van de WK-finale houdt Viceland een marathon van Hate Thy Neighbour, waarin de Britse komiek Jamali Maddix op zoek gaat naar de haatgroepen in Amerika.