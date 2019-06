Gehackt Radiohead biedt onuitgebrachte opnames aan en geeft opbrengsten weg

‘We zijn deze week gehackt. Iemand heeft de minidisk van Thom (Yorke, Radioheads leadzanger, red.) gestolen, waar opnames uit de tijd van Ok Computer op te horen zijn’, meldt de band op Instagram. ‘Hij vroeg er blijkbaar 150.000 dollar (130.000 euro) voor. In plaats van te klagen of het te negeren, hebben we besloten alle achttien uur zelf uit te brengen via Bandcamp.’



Zelf is de band niet heel erg enthousiast over de opnames. ‘Je komt er wel achter of we beter het losgeld hadden kunnen betalen. Dit materiaal was nooit bedoeld om gehoord te worden en is alleen voor sommigen interessant. Het is vooral lang, erg lang.’



Ok Computer staat algemeen bekend als een van de betere albums uit de jaren 90. Het gerenommeerde muziekblad Rolling Stone zette de plaat op plek 162 in de lijst met de beste albums ooit gemaakt.