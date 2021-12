Gelimiteerde uitgave met nieuw ontdekt werk van Herman Brood

Carla verliet huis en haard voor B&B vol lief­de-Ja­cob, nu zijn ze uit elkaar

B&B vol liefde-gezicht Jacob de Vries (60) en zijn kersverse vriendin Carla zijn na een relatie van zo’n tien weken uit elkaar. Het duo leefde volgens Jacob de eerste drie weken in een ‘sprookje’, maar daarna waren er vooral spanningen. Hij vindt het jammer om Kerstmis zonder haar te vieren, maar gelooft nog altijd in de liefde. ,,Ik hoop dat ik 90 word of zelfs over de 100, dan ben ik pas halverwege.’’

15 december