Gemaskerde Kanye West doet push-ups en dutje tijdens tweede releasefeest

De dag na het feest dook hij echter een provisorisch opgezette studio in het stadion in omdat hij toch nog verder wilde sleutelen aan het album. Tot op heden is het echte album nog steeds niet gepresenteerd. De verwachting is dat dat vandaag gaat gebeuren. Voor Kanye is uitstel geen ongebruikelijke zet, want hij besloot al vaker op het allerlaatste moment toch nog een keer de studio in te gaan. Zo werd ook de release van zijn vorige album Jesus Is King (2019) ook een paar keer uitgesteld.