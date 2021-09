Gene Simmons besmet met corona, KISS cancelt concerten

Filmicoon Francis Ford Coppola wil droomfilm maken en investeert 100 miljoen dollar

31 augustus Regisseur Francis Ford Coppola gaat zelf 100 miljoen dollar stoppen in een film die hij al zijn halve leven wil maken. Het 82-jarige filmicoon, bekend van meesterwerken als The Godfather en Apocalypse Now, probeert al decennialang het project Megalopolis te realiseren. Nu heeft hij besloten om het project maar zelf te financieren, vertelt hij in gesprek met Deadline.