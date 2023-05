Genee, Gijp en Derksen zetten handtekening onder nieuw contract

met foto's en video Van kattenoren tot zilveren string: dit waren de meest opvallende Met Ga­la-out­fits

Sterren hebben zich maandagavond goed aan het thema gehouden van het jaarlijkse Met Gala in New York. Het mode-evenement stond dit jaar in het teken van de in 2019 overleden Chanel-baas Karl Lagerfeld. De aanwezigen droegen outfits van het modehuis of eerden de Duitse couturier op andere wijze.