George Clooney laat als regisseur de cast excelleren in film vol warmte

Rechtszaak over Nirvana-albumhoes Nevermind afgewezen

Een rechter in Californië heeft de zaak van de 30-jarige Spencer Elden tegen de Amerikaanse rockband Nirvana afgewezen. Elden is als baby naakt afgebeeld op de wereldberoemde hoes van het album Nevermind uit 1991. Volgens Elden is sprake van kinderporno, omdat hij destijds te jong was om toestemming te geven.

4 januari