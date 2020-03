Georgia Verbaan: 'Veel bezoekers Boekenbal hebben griepklachten’

Beau is in gesprek over extra talkshows in coronacri­sis

12:02 Beau van Erven Dorens is met Eva Jinek en de RTL-leiding in gesprek om ook in het weekend een late night talkshow voor RTL4 te gaan maken. ,,Als we naar zeven dagen in de week gaan dan ga ik een paar dagen doen en zij ook. Maar in principe zou ik het ook leuk vinden om naast elkaar te zitten op vrijdagavond.”