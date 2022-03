Georgina laat haar lokken in nekvet zakken en Negin showt babybuikje

DeLange en Van Nieuwkerk kondigen gezamen­lijk muziekpro­gram­ma aan

Ilse DeLange en Matthijs van Nieuwkerk gaan gezamenlijk een nieuw tv-programma over muziek presenteren. In Pop 22 spelen verschillende Nederlandse artiesten voor publiek en elkaar. Het programma is vanaf donderdag 19 mei te zien bij BNNVARA op NPO 1.

15:15