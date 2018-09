Georgina Verbaan: Ik ben een beetje van het opsluiterige soort

famous in the states Als 'Glen' op haar zolder zong, luisterde de hele Jordaan

6:55 De 40-jarige Glennis Grace - dinsdag in de halve finale van America’s Got Talent - had het eigenlijk al veel eerder overzee moeten maken. De Amerikaanse ster-in-wording zei 'als meissie' al: ik ga beroemd worden in The States.