Georgina Verbaan: Ik ben geen doorsnee mens

Paspoort: Georgina Verbaan



Geboren

9 oktober 1979 in Den Haag.



Opleiding

Mavo, Erasmus College Zoetermeer.



Loopbaan

Wordt in 1997 bekend als actrice in de rol van Hedwig Harmsen in soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden. Vanaf 2000 stort ze zich op zang, film en toneel. In 2007 krijgt ze een Beeld en Geluid Award voor haar rol in tv-serie ’t Schaep met de 5 pooten, in 2013 wint ze een Gouden Kalf voor haar bijrol in de film De Marathon, in 2015 een voor haar rol in De Surprise. Sinds 2013 schrijft ze een column in NRC. Ze publiceert haar eerste bundel Loze Ruimte in 2016. Haar tweede bundel Iets om naar uit te kijken ligt vanaf deze week in de boekhandel.



Privé

Heeft een dochter Odilia (7 jaar) met ex Rob van de Wouw (trompettist).