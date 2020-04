Georgina Verbaan viert zoenend de liefde: ‘Als dit iemand helpt, ben ik blij’

Suzanne Klemann van Loïs Lane; meer vrouwen die op vrouwen vallen zag Georgina niet in de media toen ze jong was. Dat moet anders, vindt het stel. Homo- en biseksuele liefde is net zo normaal als heteroliefde en moet daarom net zo zichtbaar zijn.



,,Ik moest blijkbaar de veertig naderen voor ik aan mezelf durfde toe te geven dat ik niet simpelweg op mannen én vrouwen val, maar toch vooral op vrouwen’’, zegt Georgina, die eerder alleen relaties had met mannen.



,,Ik woon in een grote stad, werk in een open-minded omgeving. Al mijn vrienden zijn homo, en dan toch... die bekendheid werkt ook niet mee. Als een publicatie als deze één iemand helpt met het accepteren of bespreekbaar maken van zijn of haar seksuele identiteit ben ik al blij.’’



