Georgina wil kerstboom niet wegdoen en Humberto focust zich op mooie dingen

Wie is de Mol? blijft rond de 3 miljoen kijkers trekken

Wie is de Mol? was gisteravond opnieuw het best bekeken programma van de dag, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO). Naar het AVROTROS-programma, waarin een groep bekende Nederlanders op zoek gaat naar de saboteur in hun midden, keken gisteren gemiddeld iets meer dan 3 miljoen mensen.

16 januari