Geraldine high van het blazen en Daphne komt met pikant Hitteplan

Rick van Velthuysen naar Radio 2

14:14 Rick van Velthuysen gaat aan de slag bij NPO Radio 2. De dj gaat vanaf januari voor PowNed presenteren, maakte de omroep vandaag bekend. Met het programma RickvanV doet 2 is hij vier dagen per week te horen tussen 02.00 en 04.00 uur in de nacht.