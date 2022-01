Geraldine Kemper deelt foto’s van huidaandoening: ‘Ook zo mag ik er zijn’

Recensie Emily blijft een leeghoofd in Parijs

Het eerste seizoen van Emily in Paris mocht dan een onverwacht groot kijkcijfersucces voor Netflix betekenen, maar de kritiek was niet mals. De serie was een opeenstapeling van clichés van hoe Amerikanen de Franse hoofdstad graag willen zien. De makers hebben de kritiek aangetrokken, zo blijkt uit het tweede seizoen.

5 januari