Geraldine Kemper wil eicellen invriezen: ‘Mooi moment om iets in de vrieskist te doen’

Geraldine Kemper (33) kijkt naar mogelijkheden om haar eicellen in te laten vriezen. Ze is nog niet toe aan kinderen, vertelt de presentatrice in een interview met Linda meiden. ‘Maar dit is iets waar ik veel mee bezig ben.’

De relatie van Geraldine Kemper zit in de lift, daar kwam ze achter tijdens een vakantie met haar partner Freek in Kenia. ‘Daar had ik een moment dat ik dacht: wat kan ik nog meer tegen jou zeggen dan ‘ik hou van je’? Ik heb niets met trouwen, maar hij wel, dus ik zei: ‘als jij dat wil, gooi ik de optie misschien open’, vertelt ze. Het stel is inmiddels bijna drie jaar samen. ‘Mijn werk-privérelatie is veranderd. Eerst draaide alles om werk, nu zit ik in een fase waarin ik denk: werk is leuk, maar het leven is toch echt belangrijker’.

Waar de presentatrice open staat voor trouwen, is er van een kinderwens voorlopig nog geen sprake. Toch heeft de vakantie met haar Freek de presentatrice aan het denken gezet. Een gezin stichten is namelijk niet langer helemaal uitgesloten. ‘Ik heb nagedacht over het laten invriezen van mijn eitjes’, vertelt ze. ‘Dat is iets waar ik mee bezig ben’.

Kemper is inmiddels 33, maar het laten invriezen van eicellen is ‘een intense ingreep en prijzig’. ‘Toen ik een quote las van Jennifer Aniston (‘Als iemand me had verteld dat je je eitjes kunt invriezen, had ik dat gedaan’) dacht ik: een mooi moment om iets in de vrieskist te doen’. Het was maar een vakantie naar Kenia, maar het heeft wel een boel in werk gezet, volgens Kemper. ‘Ik ga trouwen én mijn eitjes laten invriezen’.

