Geraldine pakt zestien Pokémons tegelijk, en Fred laat gebit verfraaien

Video Kim Kardashian bevestigt komst vierde kindje via draagmoe­der

10:58 Kim Kardashian (38) en Kanye West (41) verwachten inderdaad een vierde kindje via een draagmoeder. Dat heeft de realityster bevestigd op de bank bij Andy Cohen in Watch What Happens Live. ,,Ik was dronken op een feestje en heb het toen aan iemand verteld’’, zei ze tegen de presentator.