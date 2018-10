Gerard Ekdom vervangt Johnny de Mol bij Televizier-gala

Gouden Televizier-Ring Gala vanavond live de volgen op deze site

15:55 De rode lopershow en het Gouden Televizier-Ring Gala zijn vanaf 19.30 uur live te volgen op deze site. We zijn aanwezig als de BN'ers in hun mooiste outfits - vlijmscherpe smokings en ongetwijfeld spectaculaire avondjaponnen - hun entree maken in AFAS Live, spreken de televisiesterren en volgens alle ontwikkelingen in een liveblog tijdens het gala zelf. Na afloop vragen we natuurlijk ook nog de winnaars het hemd van het lijf.