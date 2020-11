Gerard Joling begrijpt kritiek op vakantie Curaçao: ‘Maar ben negatief getest’

Curaçao mag dan wel tot ‘veilige’ vakantiebestemming zijn uitgeroepen door premier Rutte, toch zijn veel fans van Joling niet te spreken over zijn tripje naar het tropische eiland. ‘Ik kan niet begrijpen dat je in deze tijd met een gerust hart op het strand gaat liggen bakken!! Lekker egoïstisch!’, werd er onder meer onder de vakantiekiekjes van Joling gereageerd.



Vanwege al het commentaar besloot de zanger een vlog op te nemen, waarin hij uitlegt waarom hij naar het zonnige eiland is vertrokken. ,,Ik snap ook de mensen die denken: moet dat nou, want we zitten toch in een soort lockdown”, bindt Joling in. Toch is er volgens de zanger geen reden tot echte boosheid, ook omdat het toegestaan is om te reizen naar Curaçao. Bovendien heeft hij zich ‘al zeker zeven of acht keer laten testen’. ,,We gaan hier allemaal heen omdat we negatief zijn. Als mensen daar moeite mee hebben of misschien jaloers zijn, kan ik ook wel weer begrijpen”, stelt hij.



Joling is overigens niet de enige bekende vakantieganger op het eiland. ,,Maar ik ben natuurlijk geen verrader dus ik zeg er ook niks over. Dat moet iedereen voor zichzelf weten. Het zijn allemaal lieve en hardwerkende mensen, dus dan mag je er een keer uit, toch?”, besluit hij.



Eerder deze week kondigde de regering op Curaçao strengere coronamaatregelen aan wegens het toenemende aantal besmettingen. Zo gelden er sinds gisteren nieuwe, strengere maatregelen, zoals een avondklok van 21.00 tot 04.30 uur. Als gevolg daarvan moeten alle winkels en restaurants om 20.00 uur dicht. Verder stelt de regering onder meer het dragen van een mondkapje verplicht voor iedereen boven 18 jaar oud in winkels, bij begrafenissen en in het openbaar vervoer.