Gerard Joling dankbaar voor steun na overlijden moeder: ‘Dit is echt niet normaal’

Nieuwe beelden van The Stones op festival Altamont opgedoken

Er is nieuw beeldmateriaal opgedoken van een concert van The Rolling Stones. In archieven van de Library of Congress in Washington, de nationale bibliotheek van de Verenigde Staten, zijn videobeelden gevonden van het beruchte festival Altamont Speedway dat in 1969 in de buurt van San Francisco werd gehouden en waarbij een bezoeker werd doodgeschoten.

8 januari