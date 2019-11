Gerard Joling zet streep door Goud & Nieuw-concert

Bruce Spring­steen-film trekt volle zalen

17:40 De Bruce Springsteen-film die gisteren eenmalig in de Nederlandse bioscopen te zien was, heeft volle zalen getrokken. Western Stars trok meer dan 26.000 bezoekers, maakte distributeur Warner Bros vandaag bekend. Daarmee was de film de best bezochte titel van zondag, en de op vier na best bezochte film van het hele weekend.