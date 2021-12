Gerri Eickhof groeide op zonder douche en koelkast: ‘Mijn oma wilde niet vooruit’

Met enige terughoudend stapte Gerri Eickhof het Tropenmuseum in Amsterdam binnen, waar hij door drie kunstenaars geportretteerd zou worden. Aan gastheer Özcan Akyol bekende hij enigszins nerveus te zijn of de deelnemers hem wel zouden herkennen. Die herkenning was er wel, maar toch kon geen van de drie kunstenaars de naam noemen van de NOS-verslaggever. Wat hij overigens wel begreep: ,,Ik weet ook niet hoe jullie heten.”



In gesprek met Akyol blikte Eickhof terug op zijn jeugd in Amsterdam-Noord. Hij woonde samen met zijn moeder in bij zijn oma, die flink katholiek was. ,,We zeiden altijd: als het celibaat niet zou bestaan, dan zou ze met de paus willen trouwen”, grapte Eickhof. De boodschappen werden dan ook alleen gedaan bij katholieken. ,,We hadden een bakker en dat was echt een belazerde bakker, maar hij was katholiek, dus haalden we daar ons brood met aangebrande korsten. Met de slager hadden we geluk, dat was duidelijk de beste van de drie.”



Ook groeide Eickhof op zonder douche. ,,Dat was geen kwestie van armoede, maar die oma van mij die wilde niet vooruit. We hadden ook geen koelkast, want mijn oma zei: ‘We zetten de dingen wel buiten de deur’. Het was een enorm conservatisme. Oma was tegen de vooruitgang, zij vond het allemaal wel goed zo.”