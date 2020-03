Gers Pardoel onder vuur na coronabericht: ‘Geef elkaar wel een knuffel’

,,Wees alsjeblieft lief voor elkaar”, begint Gers Pardoel zijn bericht. ,,Diep van binnen zit de liefde in jezelf en dat is het enige wat het coronavirus echt kan stoppen.” Hij eindigt zijn pleidooi met dat het niet zo kan zijn dat we door een virus geen lichamelijk contact meer met elkaar mogen hebben. ,,Geef elkaar wel een hand, geef elkaar wel een knuffel, geef elkaar wel je liefde.”



Dat schiet bij menig Twitteraar in het verkeerde keelgat. ,,Je leeft in een waan als je denkt dat liefde een virus kan stoppen. Denk aan je kwetsbare medemens en heb vertrouwen in professionals. Volg hun advies op ipv je voorbeeldfunctie op deze manier te gebruiken om op te roepen tot tegendraadse acties”, aldus de een.



,,Dit is wetenschappelijk, ethisch en klinisch niet verantwoord en kan een heleboel veel meer kwaad dan goed doen”, reageert de ander.



,,Ik zou voorlopig even niet bij Gers achterop de fiets springen beste mensen.”



Het bericht van Gers leidt daarnaast tot hilariteit onder een aantal collega-BN’ers. ,,Ik neem je mee op reis is toch het lijflied van corona”, aldus cabaretier Peter Pannekoek, verwijzend naar de hit van Pardoel. Waarop tenniscoach Raemon Sluiter reageert: ,,Ik neem je mee van quarantaine naar IC. Lijkt me geen goed plan.”



Het kabinet kwam gisteren met aangescherpte maatregelen rond het coronavirus en riep eerder al op nog langer handen te wassen.