Gerucht over breuk Rihanna en A$AP Rocky niet waar

A$AP Rocky, die eigenlijk Rakim Mayers heet, zou met schoenontwerpster Amina Muaddi zijn vreemdgegaan. Behalve dat Rihanna zwanger is van Rakims kind, zou de affaire extra pikant zijn omdat Amina schoenen ontwerpt voor Rihanna’s modemerk Fenty.

Maar van dit alles is dus helemaal geen sprake, aldus een bron die volgens TMZ dicht bij het koppel staat en hen goed kent. “Het is 100 procent niet waar, allebei niet”, verwijzend naar zowel het gerucht over de breuk als het vreemdgaan door A$AP. “1 miljoen procent niet waar, het gaat gewoon goed met ze.”