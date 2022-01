Geschokte reacties na Voice-aflevering Boos: ‘Dit is ongelooflijk’

Nederland is geschokt na het zien van de Boos -aflevering over The Voice of Holland van vanmiddag. In de bijna anderhalf uur lang durende aflevering doen verschillende vrouwen hun verhaal over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het RTL-programma. ‘Meisjes van achttien, die worden opgesloten in een studio en worden verkracht. Ongelooflijk.’

In de aflevering gaat het onder meer over bandleider Jeroen Rietbergen en de coaches Marco Borsato en Ali B. Maandenlang hebben Boos-maker Tim Hofman en zijn team gewerkt aan de aflevering die om 16.00 uur online is gekomen. ,,We hebben hier ontzettend lang en zorgvuldig aan gewerkt”, zei Hofman eerder. Naar aanleiding van de Boos-aflevering werd er in opdracht van producent ITV en RTL een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de aantijgingen. Ook werd bekend dat de uitzendingen voorlopig worden opgeschort.

Tienduizenden mensen kijken donderdagmiddag mee met de aflevering van Boos over The Voice of Holland. Het programma is twee uur na plaatsing op YouTube meer dan 90.000 keer bekeken. Mensen kunnen geen reacties plaatsen bij de video. ,,Dit om de veiligheid van de mensen die bij ons hun verhaal vertellen te kunnen waarborgen”, aldus de makers.

Kotsmisselijk

The Voice of Holland-kandidate Nienke Wijnhoven, die aangifte gaat doen tegen Jeroen Rietbergen, is ‘kotsmisselijk’ door het zien van de aflevering van Boos over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van het programma. Haar advocaat Sébas Diekstra heeft in een verklaring laten weten dat Wijnhoven de aflevering momenteel aan het kijken is.

,,Nienke is begonnen met het kijken naar de aflevering van Boos en werd vrijwel direct kotsmisselijk. Letterlijk”, laat Diekstra weten. ,,Ze vindt het allemaal zo erg, maar ze voelt meteen ook een bepaalde opluchting vanwege het feit dat dit nu in de openheid is en er eindelijk een einde kan worden gemaakt aan wat zich zoveel jaren ongehinderd heeft kunnen afspelen.”

Ondersteuning

ITV Studios is geschokt en verbijsterd na het horen van de ervaringen van deelnemers aan The Voice of Holland die vandaag in de Boos-aflevering aan de orde zijn gekomen. ,,Onze hoogste prioriteit is het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving voor iedereen die deelneemt aan – of werkt aan – onze shows en er is bij ITV Studios sprake van een zero-tolerance beleid ten aanzien van het soort gedrag dat in het programma naar voren is gekomen.’’

ITV wil nogmaals iedereen die het slachtoffer is geworden van - of getuige is geweest van - ongepast gedrag rond The Voice of Holland, aanmoedigen om contact op te nemen met de externe onderzoekers, die op vertrouwelijke basis met hen zullen spreken. ,,De belangen van eventuele slachtoffers staan in deze omstandigheden voorop. ITV Studios, het Openbaar Ministerie en de politie staan in goed contact met elkaar in verband met de ontvangen meldingen.’’

Schrikbarend

Artiestenmanager Dennis Erhardt, die veel Voice-talenten begeleidt, is ‘in shock’ dat dit kan. ,,Mijn zangeressen kennen ook dubbelzinnige opmerkingen, maar daar zeiden ze wat van en was het klaar. Wat er met anderen is gebeurd, is schrikbarend. Meisjes van achttien, die worden opgesloten in een studio en worden verkracht. Ongelooflijk”, zegt hij.

Erhardt heeft onder andere Tjindara Metschendorp (seizoen 8, coach Ali B), Patricia van Haastrecht (seizoen 9, coach Waylon), Gaia Aikman (seizoen 6, coach Ali B), Jill Helena (seizoen 4, coach Ali B) en Jennie Lena (seizoen 6, coach Anouk) onder zijn hoede. ,,Je moet stevig in je schoenen staan bij zo’n talentenjacht. Dan wordt er een liedje aan je gegeven dat je niet wil zingen, omdat het niet bij je past. Dan hoor je: ja, maar John wil het zo. Als jij jong bent, en daar zonder manager bent, dan is het heel moeilijk om nee te zeggen. En dan gaat het alleen maar om zoiets als een liedje.”

Manifest

Verschillende mensen uit de cultuur- en mediawereld hebben donderdag een manifest gelanceerd tegen misstanden in hun sector. Naar aanleiding van de recente onthullingen over seksueel overschrijdend gedrag bij The Voice of Holland willen zij zich inzetten voor een veilig werkklimaat. Onder de initiatiefnemers zijn documentairemaker Lize Korpershoek en actrice Fatma Genç.

,,De situatie bij The Voice of Holland is niet uniek”, zegt Genç in een reactie op het manifest. ,,In de hele media- en culturele sector komt grensoverschrijdend gedrag voor. Daar mogen we niet langer voor wegkijken!”.

De makers richten het manifest aan iedereen die directe en indirecte verantwoordelijkheid draagt voor een veilig werkklimaat. Die mensen roepen zij op om een einde te maken aan ‘het tolereren of zelfs normaliseren van grensoverschrijdend gedrag’. Het initiatief wordt gesteund door de FNV en burgerbeweging DeGoedeZaak.

Tweede Kamer

Ook in de Tweede Kamer heeft de affaire geschokte reacties opgeleverd. Lucille Werner (CDA), zelf voormalig tv-presentatrice benadrukt dat ‘elke deelnemer van een tv-programma zich veilig moet voelen’. ,,Machtsmisbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn onacceptabel en signalen hiervan moeten tot op de bodem worden uitgezocht.” Ze heeft opheldering gevraagd van de staatssecretaris van Cultuur en Media Gunay Uslu.

Die liet weten een onderzoek af te wachten van de Raad voor Cultuur naar grensoverschrijdend gedrag in de culturele en creatieve sector. Dat advies wil ze aangrijpen om wantoestanden aan te pakken in omroepland. Uslu: ,,Seksueel grensoverschrijdend gedrag is onacceptabel. Voor mij geldt hier echt zero tolerance. Mensen die hier slachtoffer van zijn verdienen onze steun en aandacht. Grensoverschrijdend gedrag is een grove inbreuk op de veiligheid en heeft enorme impact op slachtoffers. Zij die zich grensoverschrijdend gedragen moeten worden aangepakt.’’ Tegen slachtoffers zegt Uslu: ,,Het is heel belangrijk dat je aangifte doet van seksueel grensoverschrijdend gedrag.’’

