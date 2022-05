Geslaagde generale van sobere S10, die opvalt tussen spektakelacts

Maarten van Rossem moet wennen aan leven zonder Sis

Maarten van Rossem heeft in zijn podcast gereageerd op het overlijden van zijn zus Mary, die altijd Sis werd genoemd. Sis overleed woensdag op 77-jarige leeftijd, nadat ze twee dagen eerder op haar verjaardag ten val was gekomen in haar huis. Hoewel haar gezondheid al een poosje ‘moeizaam’ was, kwam haar overlijden totaal onverwacht, aldus Van Rossem.

7:55