Gesprekken over terugkeer The Nanny

Met 'we' doelt de 60-jarige actrice op haarzelf en mede-bedenker van de serie Peter Marc Jacob, inmiddels de ex-man van Drescher.



Volgens de ster gaat het om een 'groot project'. Ze doet geen uitspraken over de verhaallijn of een datum. ,,Het wordt erg spannend voor de fans, maar het is niet aan mij om het officieel aan te kondigen.''



The Nanny ging in 1993 op de Amerikaanse zender CBS in première en kreeg zes seizoenen. Het draait om de Joodse kinderjuf Fran Fine die terecht komt in de familie van de Britse theaterproducent en miljonair Maxwell Sheffield.



Volgens Drescher liet het programma een zee van loyale fans na. ,,Het is bizar hoe veel mensen de show fantastisch vonden. Het was voor mij in ieder geval de ommekeer in mijn carrière.''