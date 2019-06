Getest tijdens concert: maken twee dopjes het verschil?

Perfect geluid bij een liveconcert, onafhankelijk van de akoestiek in zaal of stadion. Het klinkt als een droom, maar een Brits bedrijf zegt het met ‘Peex’ voor elkaar te hebben. ‘Hearing is believing’, stelt bedenker Graham Tull. Verslaggever Alexander van Eenennaam van deze krant testte het uit bij Elton John in de Ziggo Dome.

Ik moet het nog zien. En vooral horen. Met scepsis schud ik Graham Tull de hand. Een op-en-top Brit, wiens vliegtuig uit Londen eerder op de dag vlak voor de landing op Schiphol werd getroffen door de bliksem. ,,We werden een beetje heen en weer geschud, a bumpy flight.’’

Tull is in Amsterdam voor de wereldprimeur van zijn nieuwe geluidssysteem Peex (Perfect experience), dat voor de concertbezoeker bestaat uit niet meer dan een kleine zender en twee oordopjes. Hiermee kan ik straks de Farewell Yellow Brick Road Tour van Elton John op een ‘unieke manier’ beleven, belooft hij me.

Tull is ontspannen, bereid alle vragen te beantwoorden. Waarom is Elton John de eerste artiest die meewerkt met Peex? Omdat een kennis van Tull al jaren werkt met de zanger en Tull zo toegang kon krijgen. Toegang is één, Sir Elton zover krijgen dat hij samen met zijn echtgenoot aandelen neemt in wat hij zelf betitelt als ‘een revolutionaire verandering in de concertbeleving’ is iets anders. ,,We hebben het hem een paar jaar geleden laten horen in Las Vegas, gelukkig raakte hij overtuigd.’’

Volledig scherm Peex control © PR

Dat ben ik nog niet. In een volle Ziggo Dome met loeihard geluid gaan twee oordopjes het verschil maken? Dopjes die, zo heeft Tull me verteld, de oren niet eens afsluiten van alle omgevingsgeluiden? Met een glimlach begeleidt hij me naar de zaal, waar een handvol zenders aan het plafond ‘mijn’ signaal gaan doorgeven. ,,Vergeet straks ook niet even rond te lopen, dan kun je horen dat het niet uitmaakt waar je zit of staat.’’

Met knopjes schuiven

Voorlopig zit ik. Rij 9, stoel 35. Behoorlijk vooraan en recht voor het podium, doorgaans niet de slechtste positie. De zaallichten doven, het publiek juicht. De spots gaan aan, Elton John zit achter zijn vleugel. De eerste tonen van Bennie and the Jets. Ik hoor nog niets bijzonders.

De zender om mijn nek valt nauwelijks op, maar de dopjes in mijn oren wel. Om mij heen gebruikt niemand het setje, aan het eind van de avond hoor ik dat er bij de primeur, een zogeheten soft launch, zonder al te veel tamtam – ongeveer 200 stuks zijn gebruikt. In een zaal met 17.000 plaatsen. Ik rommel in de app op mijn telefoon wat met de vijf schuiven waarmee ik ‘mijn’ geluid kan regelen. Vocal, guitar, keys, bass en drums zijn de keuzes.

Wanneer ik de knopjes omhoog schuif, hoor ik opeens verschil. Wat ik hoor bevalt me, het geluid wordt niet verstoord door wat dan ook. Nog tijdens het eerste nummer doe ik de oortjes even uit – een neiging die ik tijdens het gehele concert met regelmaat niet kan onderdrukken. Het is geen verbetering, ik doe de dopjes meteen weer terug.

Elton John is inmiddels een aantal nummers verder. Tiny Dancer, Philadelphia Freedom. Ergens in mij zegt iets dat het zometeen wel mis móet gaan met het geluid, maar ik ben vooralsnog onder de indruk. Het schuiven met de afzonderlijke niveaus (je kunt de bas naar voren halen of juist wat wegdrukken ten faveure van de toetsen of gitaren) laat ik vrij snel achterwege. Mijn favoriete instellingen – voorrang voor zang/piano, gitaar en orgel boven bas en drums – zijn prima zo. De meerwaarde van het mixen is beperkt, ik verbaas me vooral over het totale geluidsbeeld.

Elke keer als ik de dopjes uitdoe, hoor ik onmiddellijk waarom ik dat beter achterwege kan laten. Hoewel de akoestiek in Ziggo Dome goed is, krijg ik er zonder dopjes een ongewenste galm bij. Het geluid is niet vervormd, maar ‘zweeft’ wel in de grote ruimte met de bijeffecten van dien. De muziek is op slag verder weg. Met de dopjes in voelt de muziek dichtbij, alsof de band speciaal voor jou staat te spelen. En elk foutje hoor je, wat dat betreft vergt het moed van de artiest om in te stemmen met dit systeem.

Halverwege het optreden ben ik om. Ik blijf mezelf testen – schuifjes aanpassen, dopjes uit en weer in – maar het verandert niets aan mijn oordeel. Een half uur voor het einde verlaat ik mijn stoel en wandel naar het einde van de zaal, zo ver mogelijk van het podium. Het geluid reist mee en blijft stabiel, ook als ik even later terugloop. Het concert eindig ik staand, vlak voor het podium. Luisterend naar de laatste nummers bedenk ik wat een oplossing dit zou kunnen bieden voor bijvoorbeeld de Johan Cruijff Arena, in mijn ervaring elke keer een akoestisch drama.

Het concert is afgelopen, ik zoek Tull op en overhandig hem mijn set, waarvan hij er inmiddels enkele tienduizenden heeft laten vervaardigen. Zijn glimlach is er nog altijd. ,,Ik zei het toch?’’

Volledig scherm © EPA