Getuigenoproep na overval Nikkie de Jager levert niets op

De politie deed de oproep voor eventuele nieuwe aanknopingspunten. De identiteit van de vier daders is nog altijd niet bekend. De politie liet eerder weten camerabeelden veiliggesteld te hebben en nog op zoek te zijn naar meer camerabeelden en/of getuigenverklaringen.



Nikkie, beter bekend als NikkieTutorials, werd zaterdag in haar eigen huis in Uden overvallen. De make-upartieste was op dat moment samen met haar verloofde Dylan thuis. Bij de overval liep een van hen oppervlakkige verwondingen op. De daders, volgens de politie vier getinte mannen in hoodies, bedreigden Nikkie en Dylan met mogelijk een vuurwapen en namen een onbekende buit mee.



Lichamelijk zijn ze in orde, stelde Nikkie zelf. ,,Mentaal is een heel ander verhaal”, zo vertelde ze op Instagram.