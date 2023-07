Getuigenverklaring tegen ‘sluwe’ Kevin Spacey: ‘Hij greep in mijn kruis’

Kevin Spacey zou een man meerdere malen in zijn kruis hebben gegrepen. Dat vertelde het vermoedelijke slachtoffer maandagmiddag in de rechtbank van Londen.

,,Hij greep me in mijn intieme delen en heeft me meerdere malen aangeraakt”, zo zei de man volgens de BBC. ,,In de auto, in de lift en overal waar we alleen waren. Hij probeerde me altijd te betasten. En ik voelde me er heel ongemakkelijk door.”

De 63-jarige acteur wordt beschuldigd van diverse zedenmisdrijven tussen 2001 en 2013. In totaal beschuldigt de getuige hem van zeven misdrijven: drie gevallen van aanranding, drie gevallen van ongepast gedrag en een geval van seksuele activiteiten met iemand die daar niet mee heeft ingestemd. Woensdag begon deze zaak, die naar verwachting zo'n vier weken duurt.

De man die hem aanklaagt spreekt van achter een gordijn, zodat die zich ‘beter kan concentreren op het bewijs, zonder afleiding door hetgeen wat vrij intimiderend kan zijn’, aldus de rechtbank. Alleen de rechter, de jury en advocaten kunnen de getuige zien, Spacey en de aanwezige pers niet. Het slachtoffer beschrijft de acteur als een ‘glad, sluw en moeilijk persoon’.

‘Problematische jeugd’

Volgens de getuige had Spacey, die onder meer speelde in de populaire Netflixserie House of Cards, moeite met zijn geaardheid en zou hij regelmatig hebben verteld over zijn ‘problematische jeugd’. ,,Ik kan House of Cards niet kijken. Ik kan die man niet meer zien. Ik word misselijk als ik hem zie.”

,,Ik schaam me vandaag de dag nog steeds,” vertelt de man aan de rechtbank. ,,Het is niet iets waarvan ik ooit zal zeggen dat ik het heb overwonnen.”

Spacey, bekend van films als The usual suspects en American beauty, wordt al langer door meerdere Amerikaanse mannen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat zorgde ervoor dat de acteur moest vertrekken uit House of cards. Meerdere zaken in de VS werden geschikt of geseponeerd.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: