Gevecht Vollering en Van Vleuten op Tourmalet in Tour de France Femmes is een kijkcijferhit

De spannende etappe die eindigde op de Tourmalet was flink in trek bij tv-kijkers, want het wedstrijdverslag belandde in de top drie van best bekeken programma's van de zaterdag. Alleen het Achtuurjournaal (1,7 miljoen kijkers) en 50 jaar Te land ter zee en in de lucht (1 miljoen kijkers) wisten meer belangstellenden aan zich te binden.



Op de Tourmalet vond in de Ronde van Frankrijk een wisseling van de wacht plaats. Niet alleen nam Demi Vollering (26) de gele trui over van haar ploeggenoot Lotte Kopecky, maar ook wist ze af te rekenen met haar rivaal Annemiek van Vleuten. De 40-jarige renster mocht vorig jaar nog de hoogste trede van het podium betreden in de Tour de France Femmes.



Zonder ongelukken in de tijdrit zondag in Pau komt de eindzege niet meer in gevaar voor Vollering en kan zij zich kronen tot de nieuwe winnaar.



De etappewinst van Vollering is vooralsnog de best bekeken etappe van de Tour de France Femmes 2023 tot nu toe. Sinds de start afgelopen zondag keken er gemiddeld een kleine 600.000 mensen naar de uitzendingen.