Gevoelige cinema: alleen al de acteurs in Armageddon Time pakken je volledig in

In het autobiografische familiedrama blikt regisseur James Gray (Ad Astra, The Lost City Of Z) terug op zijn jeugd als 12-jarig knaapje in de jaren 80 waarin hij ontdekt dat zijn beste vriend, de Afro-Amerikaanse Johnny, níet naar een school voor de elite kan, überhaupt niet overal welkom is en zelfs sneller ergens onterecht van kan worden beschuldigd. Johnny is hier een bijrolfiguur. Het draait om Paul, het alterego van Gray die hier zijn schuldgevoel naar zijn kameraad omzet in een filmverhaal.