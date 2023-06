Gevonden menselijke resten in berggebied Californië zijn van acteur Julian Sands

Menselijke resten die gevonden zijn in een berggebied in het zuiden van Californië zijn van de Britse acteur Julian Sands, die in januari vermist raakte tijdens een wandeling. Wandelaars vonden de stoffelijke resten zaterdag, zei de politie. Het stoffelijk overschot is nu ook officieel geïdentificeerd.

Het lichaam werd zaterdag rond 10.00 uur ontdekt in de wildernis bij Mount Baldy. Sands, een fervent wandelaar en bergbeklimmer, werd op 13 januari als vermist opgegeven nadat hij vertrokken was voor een wandeling op Mount Baldy, ten oosten van Los Angeles. De berg is 3068 meter hoog. De zoektocht naar de Brit werd gehinderd door slecht weer. De regio werd in de winter geteisterd door zware stormen.

Sands werd geboren in het Engelse plaatsje Otley, niet ver van Leeds. De acteur is vooral bekend van zijn rollen in verschillende films, waaronder A room with a view (1985), Warlock (1989) en Leaving Las Vegas (1995). Hij was getrouwd met de Amerikaanse schrijver/journalist Evgenia Citkowitz en heeft drie volwassen kinderen.

Op 17 juni organiseerden de autoriteiten voor de achtste keer sinds zijn verdwijning een zoektocht naar de man. Die was niet succesvol.

