‘Gewelddadige actie’ Rico Verhoeven verdeelt volgers, moeder Wesley Sneijder schoon verklaard

Last Christmas opnieuw bovenaan kersthit­lijst Sky Radio

Kerstklassieker Last Christmas van Wham! staat voor de derde keer op rij bovenaan de Sky Radio Christmas Top 50. Ook de nummer 2 is net als de afgelopen twee edities onveranderd: Mariah Carey met All I Want For Christmas Is You. Chris Rea vult net als vorig jaar de derde plek met Driving Home For Christmas.

16 december