Gezin met 8 (!) kinderen uit Tollebeek opnieuw in tv-programma Een Huis Vol: ‘We doen ons niet anders voor’

Reacties van familie en vrienden zijn volgens Janneke belangrijker. ,,Die zeggen: jullie zijn op tv zoals we jullie kennen. Dat is het grootste compliment dat we kunnen krijgen. We doen ons niet anders voor. We beseffen wel dat het misschien anders zou zijn met 18- of 19-jarigen in huis. Dan krijg je die grote mond die je liever niet ziet.’’ Van Johan mogen de kinderen flink in discussie gaan. ,,Dan zie je terug wat je ze in de opvoeding hebt meegegeven.’’



Op 13 juli pakt het programma de draad weer op met een speciale serie: ‘Een Huis Vol in quarantaine‘, vanaf 19 uur bij NPO1. Bij elke aflevering zit het hele gezin straks voor de buis. Een beetje spannend zal het resultaat wel zijn, bekent Janneke. ,,Het kan alleen maar minder na de eerste keer die zo goed is bevallen.’’



Steekt onzekerheid toch weer de kop op? ,,Nee hoor, ik ben sterker uit de eerste reeks gekomen. Kom maar op met de volgende afleveringen. Kunnen we nog een keer laten zien wie we zijn.’’