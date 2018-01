Giechelende Prins Charles speelt met hond Digby tijdens ochtendshow

Op de beelden is te zien hoe er meerdere honden om een giechelende Charles heen dwarrelen. Dat de prins liefde voor dieren heeft blijft niet onopgemerkt, want zodra hond Digby de microfoon in zijn bek geduwd krijgt, grijpt Charles zijn kans. Hij pakt het voorwerp uit de bek van het harige dier en doet ermee alsof hij wil apporteren. Een voorzichtig lachje en rood hoofd volgen op het gezicht van de prins.



Charles en Camilla, die was gekleed in een stijlvol, smaragdgroen rokpakje, waren uitgenodigd om het dertig-jarig bestaan van This Morning te vieren. Het stel kreeg een rondleiding door de studio. ITV zendt de aflevering met de Britse royals morgen uit.