Giel Beelen en First Dates-Malou niet langer samen

Het stel sprak vandaag af in een park en nam in het gras een video op. ,,Er is sinds dat we elkaar voor het eerst zagen veel gebeurd. Veel dates. Maar niet in een liefdesrelatie’’, biecht projectmanager Malou op. ,,Maar we zijn wel heel dankbaar voor het programma’’, vult haar ex haar aan. ,,Het heeft ons iets heel leuks opgeleverd.’’ Dat beaamt Milou. Ze noemt het ‘heel waardevol’, gevolgd door de oproep aan de show mee te doen. ,,Het leven is een grote speeltuin.’’