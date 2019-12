Giel Beelen over roast Ali B: ‘Hij gaat ook terugslaan, daar verheug ik me nu al op’

VIDEOVanavond is het zover: de roast van Ali B op Comedy Central. Daarmee treedt de rapper en producer in de voetsporen van Johnny de Mol, Gordon en Giel Beelen. Die laatste verwacht niet alleen van de gasten keiharde grappen, maar ook van Ali zelf, die na te zijn ‘verschroeid’ traditiegetrouw het laatste woord krijgt. ,,Ik weet niet of je ‘m wel eens op het podium hebt gezien, maar die gast is echt ‘facking’ goed.” Op de rode loper van het event kregen we vast een voorproefje.