Gijs van Dam hoofdredacteur 6 Inside en Shownieuws

Bij SBS 6 ontslagen Piet Paulusma heeft wel oren naar baan bij MAX

11:33 Piet Paulusma (62), die eind dit jaar noodgedwongen stopt als weerman bij SBS 6, reageert positief op het aanbod van Omroep MAX-baas Jan Slagter om de overstap te maken naar de publieke omroep. Paulusma gaat zeker met Slagter in gesprek. ,,Maar er zijn nog aanbiedingen van andere partijen”, vertelde hij vanmorgen in De Ochtend Show to go op deze site.