Ging Expeditie Robinson-kandidaat onterecht door naar halve finale? ‘Som klopt niet!’

Gisteravond stond er een bloedstollend spannende aflevering op het programma bij Expeditie Robinson. Met nog slechts zes kandidaten in het spel, komt de finale steeds dichterbij. Op winnaarseiland namen Sandra Ysbrandy, Anouk Maas en Dominique van Hulst het tegen elkaar op in een puzzelduel. Wie het snelst voor elkaar kreeg dat de som van elke zijde van een driehoek twintig is, was zeker van een plekje in de halve finale. Extra moeilijkheidsgraad was de boodschap van familieleden, die voor enkele tranen zorgde bij de deelnemers.



Uiteindelijk was het zangeres Do, die als eerste de puzzel oploste. Althans, we zagen haar de handen in de lucht steken en in tranen uitbarsten. Het shot dat echter getoond werd, liet zien dat de puzzel niet juist is opgelost. De linkerzijde maakte namelijk de som van 22. Toch kreeg Do een plek in de halve finale.



Hoe zit dat, vragen veel kijkers zich op social media af. Het heeft met knip- en plakwerk in de montage te maken, laat RTL weten. ,,Dit was niet Do haar laatste uitkomst, maar toch is per ongeluk dit shot gebruikt", stelt een woordvoerder van de zender. ,,We begrijpen de verwarring, maar het gaat hier dus om een montagefout.”