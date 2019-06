Ginger Spice zegt alsnog 'sorry' voor verlaten Spice Girls: ‘Ik was een trut’

,,Ik wil even iets zeggen wat ik al een hele tijd geleden had moeten zeggen", bekende ze. ,,Het spijt me. Sorry dat ik weg ging. Ik was een trut. Het voelt zo goed om weer terug te zijn bij de meiden van wie ik hou", aldus Ginger Spice. Geri verliet de meidengroep 21 jaar geleden omdat ze ‘vermoeid was en een break nodig had’. In 2007 keerde ze weer terug voor een reeks reünieconcerten.

Posh

Het laatste concert op Wembley was ook de laatste kans op een volledige reünie van de meidengroep, inclusief Posh Spice Victoria Beckham dus. Die reünie kwam er echter niet, waar de overige dames tussendoor de nodige grapjes over maakten.



Zo pasten ze de songtekst van hun hit Wannabe aan naar "Easy V doesn't come for free... Where is she?" en grapte Geri dat ze misschien audities moesten gaan houden toen het publiek ineens uitzinnig meezong, want ‘er is altijd wel plek is voor een vijfde lid’.