Girls-actrice Lena Dunham laat baarmoeder verwijderen

Dunham schrijft in het maart-nummer van Vogue dat ze voor deze ingrijpende behandeling koos na 'jaren van complexe operaties' en allerlei pogingen om met therapie de pijn te bestrijden.



In april 2017 dacht ze dat na vijf operaties ziektevrij te zijn, maar de 31-jarige hield last van pijn. Een maand later werd ze in het ziekenhuis opgenomen en moest ze haar tournee Lenny IRL in de Verenigde Staten afzeggen. ,,Ik heb de grootste fysieke pijn die ik ooit heb meegemaakt'', zei ze toen.



Hoewel de actrice nu zelf geen kinderen meer kan krijgen, wil ze gaan kijken wat de mogelijkheden zijn om toch moeder te kunnen worden. ,,Binnenkort zal ik laten onderzoeken of mijn eierstokken nog eitjes hebben. Anders is adoptie een andere spannende optie.''