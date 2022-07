‘Glam rock’ David Bowie-barbie vliegt de winkels uit

De barbie draagt een blauw pak dat lijkt op dat van de Britse popster uit de videoclip van Life On Mars?. Ook het rode kapsel en de oogschaduw komen overeen met die beroemde look van de in 2016 overleden Bowie. De pop, die verkrijgbaar is voor 55 dollar, vindt gretig aftrek. Via de website van Mattel is ‘glam rock in blue’ uitverkocht.