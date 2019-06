Glamoureuze tv-carrière lonkt voor ‘snelle en sociale’ dochter Linda de Mol

Noa Vahle gaat haar moeder Linda de Mol (54) achterna nu ze bij omroep BNNVara een contract heeft getekend . Weliswaar voor een job achter de schermen, maar glitter en glamour lonken. Want Noa is ambitieus, sociaal en weet met haar roots in de De Mol-dynastie donders goed hoe de televisiewereld in elkaar steekt.

Ineens was ze daar, gisteren in de zomertalkshow van Art Rooijakkers: de 19-jarige Noa Vahle. Om meer te vertellen over het vluchtelingenprobleem op Lesbos, maar tussendoor ontfutselde Rooijakkers haar toekomstplannen. Wat weten we over de blonde tiener met de mysterieuze glimlach die zomaar ‘Linda 2.0’ kan worden?

Moederskindje

Noa was een vroege leerling toen ze twee jaar geleden haar vwo-diploma haalde aan het St Vituscollege in Bussum. Vervolgens nam ze een zogenoemd tussenjaar en reisde ze de wereld over. Geen gemakkelijke periode voor haar moeder, die last kreeg van het legenestsyndroom toen ook Noa's broer Julian (22) uit huis ging.

Linda bleef met haar partner, componist Jeroen Rietbergen (48), achter in de gigantische villa in Huizen. ,,We hebben aan de keuken waar we altijd zitten zo'n kamer waar de kinderen hun huiswerk altijd deden. En ik wilde niet in dat trieste, lege gat zitten kijken. Dus het is verbouwd naar een gezellige tv-kamer en eigenlijk kunnen we de rest Airbnb’en, want we zitten met z'n tweeën alleen nog in de keuken en die kamer. Maar gelukkig komen ze nog heel veel thuis’’, schetste ze de situatie vorig jaar januari aan Beau van Erven Dorens.

Link naar instagram post Haar dochter had toen net weer thuis aangeklopt na reizen naar New York en Berlijn. Een verademing voor Linda. ,,Toen ik thuiskwam, stonden al die scooters van haar vriendinnen weer voor de deur. Dan schiet ik bijna vol. Dan denk ik: O wat heerlijk, ze zijn er weer! Want al die meiden zie je ook niet meer als die kinderen uitvliegen. Als ze er weer zijn, ben ik op mijn gelukkigst. Ik ben een moederkloek, ik houd van zorgen. Ik had met liefde die boterhammen nog gesmeerd.’’



Noa werd geboren uit de relatie tussen Linda de Mol en regisseur Sander Vahle. In 2007 strandde dat huwelijk. ,,Noa heeft veel van mij. Ze is enorm gedreven, snel en sociaal. Ze hockeyt graag en is er ook goed in. Julian is anders. Rustiger, kan heel goed leren, heeft een fotografisch geheugen en is geweldig muzikaal. Hij kan uren pianospelen, samen met mijn vriend’’, beschreef de tv-koningin de karakters van haar kinderen in 2011. Vorig jaar, toen Linda midden in de zoveelste poging zat af te vallen, kwam ze daar nog eens op terug. ,,Noa is echt een fanatieke sportster, die is geen gram te zwaar. Die eet wat ze wil zonder aan te komen.’’



De Jordaan

Met John de Mol als haar oom brak in 2013 een moeilijke periode aan voor Noa en haar broer, toen de mediatycoon afpersingsbrieven ontving waarin de hele familie werd bedreigd. In de anderhalf jaar voordat de afperser werd opgepakt, werden ook Noa en Julian streng bewaakt. Ze waren als bekende kinderen uit Het Gooi gewend aan privébewaking, maar in 2014 konden ze geen kant meer op. Voor elke stap die ze zetten, moesten ze bellen voor vervoer en bewaking. Linda: ,,En ze mochten hun vrienden niets zeggen. Daar heb ik me slecht over gevoeld. We dachten: houden we dit de rest van ons leven? Ze gingen niet meer uit. Maar ze hebben me nooit verweten dat ik bekend ben.’’

Quote Ik geef graag luidkeels commentaar. Mijn vriendin­nen worden er soms helemaal gek van Noa Nadat Linda een huis voor haar zoon in Amsterdam had gekocht, was vorig jaar Noa aan de beurt. Voor een dubbel benedenhuis in de volkswijk de Jordaan werd 875.000 euro neergeteld. Op papier zijn Noa en haar vader voor een derde eigenaar van het 143 vierkante meter grote optrekje. In de hoofdstad voelt de tiener zich inmiddels als een vis in het water, niet in de laatste plaats omdat het de stad is van de favoriete voetbalclub van de familie.



Noa houdt zich niet in als Ajax speelt. ,,Ik geef graag luidkeels commentaar. Mijn vriendinnen worden er soms helemaal gek van’’, zei ze daar vorige maand over in het maandblad van haar moeder. ,,Ik denk dat ik graag live commentaar geef omdat ik hockey. Ik denk heel tactisch over sport na, dus ook over voetbal. Nee, over de linkerflank, of juist over de rechterflank - zo praat ik dan tegen de televisie.’’

Dat Noa nu aan de slag gaat voor het nieuwe journalistieke platform dat documentairemaker Sinan Can ontwikkelt, lijkt onderdeel van een groter plan. Niet voor niets gaat het om een junior-functie achter de schermen, want een universitair diploma ontbreekt nog. Of ze met haar gezicht op de buis wil? ,,Misschien later, dat weet ik nog niet’’, vertrouwde ze Rooijakkers gisteren toe in zijn talkshow.