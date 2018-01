Glee-acteur Mark Salling (35) dood gevonden

Salling werd vorig jaar aangeklaagd nadat de politie in 2015 meer dan vijftigduizend pornografische foto's van minderjarige kinderen op zijn computer had gevonden. Na overleg met justitie zou de acteur akkoord zijn gegaan met een gevangenisstraf van vier tot zeven jaar, een registratie als zedendelinquent en een omgangsverbod met minderjarigen. De uitspraak van zijn zaak zou in maart 2018 zijn.



,,Mark was een zachtaardig en liefdevol persoon'', reageerde zijn familie vanavond op de dood van de acteur. ,,Iemand die erg creatief was en zijn best deed om boete te doen voor een aantal serieuze fouten en verkeerde inschattingen. Hij laat zijn moeder, vader en broer achter.''



Salling, die vorig jaar ook al een zelfmoordpoging zou hebben gedaan, is overigens niet de eerste acteur uit de cast van Glee die onverwacht overlijdt. In juli 2013 overleed Cory Monteith, die in de serie te zien was als Finn Hudson, aan een overdosis heroïne.