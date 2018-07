Glennis Grace (40) heeft al jaar relatie met haar 23-jarige gitarist

Volgens Glennis Grace - die in werkelijkheid Glenda Batta heet - kwam ze Lévy twee jaar geleden tegen toen ze op zoek was naar een nieuwe band. ,,Ik heb hem via sociale media benaderd en ben een keer naar een optreden van hem gaan kijken'', vertelde de vocaliste vanavond in RTL Boulevard. Het programma had de zangeres gebeld na aanhoudende geruchten over haar liefdesleven waarover Glennis vrijwel altijd uit privacyoogpunt zwijgt. ,,Hij speelt goed en is ook nog eens knap'', jubelde ze door de telefoon. Ze benadrukte dat hun romance langzaam maar zeker is gegroeid. ,,En nu zijn we inderdaad zo verliefd als wat.''



Hoewel Glennis Grace haar relatie met de jonge gitarist vanavond zo ongeveer van de daken schreeuwde, zei ze verder niets over haar nu al succesvolle deelname aan America's Got Talent. Dankzij haar auditie daar, met het Whitney Houston-nummer Run To You, mag ze door naar een volgende ronde. Na de AGT-uitzending werd Grace naar verluidt benaderd door ettelijke platenmaatschappijen in de VS. Of dat al tot een deal heeft geleid, is nog onduidelijk.